إصابة جندي إسرائيلي بشظايا عبوة ناسفة خلال عملية بالضفة الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي بشظايا عبوة ناسفة أطلقت خلال عملية في قرية سيلة الدهار بالضفة الغربية.

وحسب إذاعة جيش الاحتلال، أصيب جندي بجروح في إطلاق نار وانفجار عبوة بقوة تابعة للجيش خلال عملية استباقية في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، قصف المنطقة الصناعية في عسقلان برشقة صاروخية مركزة.

قالت سرايا القدس، في بيان، "قصفنا المنطقة الصناعية في عسقلان برشقة صاروخية مركزة”.

وكانت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، تفجير حقل ألغام في قوة إسرائيلية من 8 جنود شمال شرق خان يونس في غزة.

وكتبت كتائب القسام، في بيان عبر “تليجرام”، “تمكن مجاهدو القسام من تفجير حقل ألغام في قوة صهيونية مكونة من 8 جنود شمال شرق خان يونس وبعدها تم الإجهاز علي من بقي منهم علي قيد الحياة من نقطة الصفر”.