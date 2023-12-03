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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسيرة تستهدف سفينة حاويات قبالة ميناء الحديدة اليمني

سفينة حاويات صورة
سفينة حاويات صورة أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصادر بحرية قولها، الأحد، إن طائرات مسيرة استهدفت سفينة لنقل البضائع الجافة في البحر الأحمر.

أضافت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت أيضاً سفينة حاويات منفصلة، قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها، بأن سفينة تجارية بريطانية تعرضت لهجوم حوثي في باب المندب.

وقالت مصادر لـ"الحدث"، إن السفينة التي هاجمها الحوثي ترفع علم المملكة المتحدة، وطاقمها بريطاني.

وأضافت أن سفنًا حربية أمريكية وإسرائيلية تصدت لهجوم الحوثي بالمسيرات على السفينة البريطانية.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت اليوم، الأحد، حصولها على تقارير عن نشاط طائرات دون طيار، وانفجار محتمل في مضيق باب المندب، بالبحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة أن مصدر الطائرات هو اليمن، مطالبة السفن القريبة بالحذر.

وهذا هو الحادث الأحدث في سلسلة هجمات أقدمت عليها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

طائرات مسيرة سفينة حاويات البحر الأحمر سفينة تجارية بريطانية باب المندب هجوم حوثي

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