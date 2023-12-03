عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الشاباك يكشف عن نية إسرائيل مطاردة حماس حتى في قطر

صدى البلد

أعلن رونين بار، رئيس وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية شين بيت "الشاباك"، في تسجيل بثته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الأحد، أن إسرائيل ستلاحق أعضاء حماس بلا هوادة، حتى في دول مثل قطر وتركيا ولبنان، متعهدا بمواصلة ملاحقتهم سنين. 

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، فإن التوقيت الدقيق لتصريحات رونين بار والجمهور الذي وجهت إليه هذه التصريحات لا يزال غير واضح، ورفض الشاباك التعليق على التقرير.

 

وأفادت تقارير سابقة أن أجهزة المخابرات تستعد لعملية عالمية للقضاء على قادة حماس المسؤولين عن هجوم السابع من أكتوبر.

ويُزعم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى أوامره لوكالات التجسس الإسرائيلية الكبرى بوضع خطط تستهدف قادة حماس المقيمين في لبنان وتركيا وقطر. وتستضيف قطر، على وجه الخصوص، مكتبًا سياسيًا لحماس في الدوحة منذ العقد الماضي.

وستكون حملة الاغتيالات هذه امتدادًا للعمليات السرية التي تقوم بها إسرائيل، والمعروفة بمكائدها العالمية، ولدى إسرائيل تاريخ في مطاردة الفلسطينيين باستخدام أساليب مختلفة، من ارتداء ملابس النساء في بيروت إلى استخدام سيارة مفخخة في سوريا. وتشير الخطط الجديدة إلى تحول استراتيجي، حيث تهدف إسرائيل إلى تحييد قادة حماس على الرغم من التداعيات الدبلوماسية المحتملة.

وكشف نتنياهو علناً عن نواياه في 22 نوفمبر، وأصدر تعليماته للموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي، "بالعمل ضد قادة حماس أينما كانوا". 

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب محاولة نتنياهو السابقة الفاشلة في عام 1997 لتسميم زعيم حماس خالد مشعل في الأردن، وهي المهمة التي أدت إلى نتائج عكسية وأدت إلى إطلاق سراح الزعيم الروحي لحماس الشيخ أحمد ياسين.

هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية وكالة الأمن الداخلي الإسرائيلية حماس قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

ترشيحاتنا

غلق لجان الاقتراع في لبنان بعد انتهاء اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024

طرح جديد من الحكومة لعدد من الأصول الكبرى.. اعرف الموعد والتفاصيل

شيكابالا يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى سوار الغيني

على غرار 7 أكتوبر..تقرير عبري يكشف خطة أعدتها حماس للهجوم على إسرائيل في2016

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ