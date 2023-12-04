في كل فلسطين| اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، أن اشتباكات ضارية تقوم الآن بين عناصر المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان والنصر شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات جيش الاحتال الإسرائيلي اقتحمت عدد من بلدات في الضفة الغربية.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن عناصر المقاومة الفلسطينية تخوض قتالا عنيفا ضد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أيضا، ويأتي ذلك تزامنا مع اقتحام القوات الإسرائيلية لـ جنين وقلقيلية والخليل وقرية جفنا شمال رام الله ومخيم الجلزون للاجئين.

وعلى جانب آخر، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، الأحد، أن القوات الإسرائيلية توسع عملياتها البرية لتشمل كامل قطاع غزة.

وقال هاجاري في مؤتمر صحفي، إن الجيش الإسرائيلي يستأنف ويوسع عمليته البرية ضد معاقل حماس في جميع أنحاء قطاع غزة.

وشدد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على "أهمية المساعدة الجوية التي تقدمها القوات الجوية للقوات البرية"، قائلاً إن الضربات الجوية ضد مقرات حماس ومنشآت تصنيع الأسلحة والأنفاق ومواقع إطلاق الصواريخ تحد من التهديدات التي تواجه العملية البرية.