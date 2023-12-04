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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع كار.ثي.. مدير مستشفي كمال عدوان بـ غزة يعلن نفاد الأدوات والمعدات والوقود

مستشفي كمال عدوان
مستشفي كمال عدوان في غزة

قال مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور أحمد الكحلوت، اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي طالب بإخلاء المستشفي، بعد أن تم استهداف البوابة الشمالية للمستشفى بقصف إسرائيلي.

وأضاف الكحلوت في تصريحات صحفية بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفي: "لا يمكن إخلاء المستشفى طالما فيه مرضى وأطفال خدج بالعناية المركزة بالإضافة للجرحى والنازحين".

وتابع مدير مستشفي كمال عدوان: "نفاضل بين الحالات ونجري العمليات فقط لإنقاذ الجرحى ولا نستطيع رعايتهم بعد العمليات"، لافتا إلى أن الوضع بالمستشفى الآن كارثي.

وقال الكحلوت إن المستشفي تواجه نقص في الكوادر الطبية لإجراء العمليات الجراحية، كما أن المستشفى فقد كل المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمعدات، الوقود نفد لتشغيل المولدات الكهربائية.

وأشار إلى أن المرضى يجلوسون على الأرض بالمستشفى لتلقي العلاج.

وعلى جانب آخر، قال مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى كمال عدوان يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني ولأبسط القيم الإنسانية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة في بيان له، أن قصف مستشفي كمال عدوان في غزة يدلل على وجود خطة إسرائيلية تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي في غزة.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة، المجتمع الدولي بوقف الضوء الأخضر الذي منحه للاحتلال باستهداف المستشفيات وتدمير القطاع الصحي في غزة.

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