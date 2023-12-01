فلسطين .. مستشفى كمال عدوان تستقبل 50 شهيدا اليوم

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن 50 شهيداً وصلوا لمستشفى كمال عدوان جراء قصف الاحتلال المستمر منذ صباح اليوم على شمال قطاع غزة.

ومن جانبها؛ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي الي 109 شهداء ومئات الجرحى منذ انتهاء التهدئة وتجدد عدوان الإحتلال الإسرائيلي اليوم.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس الدكتور موسى أبو مرزوق قد أكد في وقت سابق ان قوات الاحتلال استأنفت عدوانها على المدنيين وزاد من جرائمه بمنعه للمساعدات الإنسانية عبر معبر رفح متجاوزاً كل القوانين الدولية.

وذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس : شعبنا البطل ومقاومتنا الباسلة سيفشلان كل خططه ولن ينجح في تحقيق أهدافه.

وكانت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني سجلت خلال امس الخميس إضافة إلى الليلة الماضية وصباحًا 30 حالة اعتقال بينهم أفراد من عائلة شهيدي القدس، و18 مواطنًا من بلدة بدو شمال غرب القدس تم اعتقالهم صباح اليوم.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان لها. الي انه؛ تلقيها بلاغات لـ20 مواطناً من البلدة لمقابلة مخابرات الاحتلال يوم الأحد القادم

كما بينت أيضا ارتفاع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 3390 حالة اعتقال.