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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط شهداء وجرحى .. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى كمال عدوان في غزة

قطاع غزة - أرشيفية
قطاع غزة - أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأحد، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الأحد، باستشهاد 4 أشخاص- بينهم طفل- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 في قصف إسرائيلي لحي الجنينة شرق رفح في قطاع غزة.

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وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ربما يستعد لعملية مكثفة في جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى التهجير القسري الذي تم إجراؤه لسكان بعض المناطق.

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