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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء العملية البرية في الجنوب.. نتنياهو يعقد مناقشات أمنية مع كبار المسئولين

نتنياهو وكبار المسؤولين
نتنياهو وكبار المسؤولين الإسرائيليين

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه أجري مشاورات أمنية هاتفية مع مستشاريه.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء تواصل مع وزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، وجادي آيزنكوت، ورون ديرمر، وعضو الكنيست أرييه درعي، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي ومسؤولين كبار آخرين.

وفي وقت سابق، أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل عدلت خططها القتالية في جنوب قطاع غزة بناء على طلب الإدارة الأمريكية.

وفي ظل الخلافات مع أمريكا، قال مسؤول سياسي إسرائيلي، للقناة الـ12 العبرية، إن “طلبات الإدارة الأمريكية من إسرائيل لم يتم تجاهلها وسوف تنعكس بوضوح على القتال في الأيام المقبلة".

وأضاف: “قد لا يحظى تقديم المساعدات الإنسانية بشعبية لدى الإسرائيليين، لكنه الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله، لدرء الضغوط العالمية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، إن الحديث عن دخول الاحتلال إلى جنوب غزة واختراق دفاعات المقاومة لا يزال حديثا إعلاميا.

وأضاف حمدان، في إفادة صحفية، أن "الوعود الإسرائيلية كاذبة وهي جزء من الحرب النفسية”.

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