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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفنزويليون يدلون بأصواتهم في استفتاء على الأراضي المتنازع عليها مع جويانا

استفتاء في فنزويلا
استفتاء في فنزويلا حول الاراضي المتنازع عليها

يدلي الفنزويليون، اليوم الأحد، بأصواتهم في استفتاء تدعمه حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بشأن منطقة يحتمل أن تكون غنية بالنفط وموضوع نزاع حدودي طويل الأمد مع جويانا.

ويتضمن الاستفتاء المكون من خمسة أسئلة سؤالا يرفض اختصاص محكمة العدل الدولية في تحديد الدولة التي تنتمي إليها المنطقة المحيطة بنهر إسكويبو. 

ووصف بعض المحللين السياسيين والأمنيين الاستفتاء بأنه استعراض لقوة مادورو واختبار لدعم حكومته قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.

وقالت المحكمة في أبريل إنها تتمتع بالاختصاص القضائي، على الرغم من أن الحكم النهائي في هذا الشأن قد يستغرق سنوات. وقالت فنزويلا إن القضية يجب أن تحل بين البلدين.

واستجابت المحكمة يوم الجمعة لطلب من جويانا بوقف الاستفتاء، وأمرت فنزويلا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تغيير الوضع الراهن، دون منع التصويت صراحة. وأشاد البلدان بالحكم باعتباره يدعم موقفهما.

وشجع مادورو الناخبين على الموافقة على الاستفتاء.

وقال الرئيس نيكولاس مادورو بعد التصويت: 'التأثير الأول الذي يجب أن يحدثه الصوت القوي والموحد لفنزويلا هو الجلوس مع رئيس جويانا والعودة إلى اتفاق جنيف'.

'دعونا نأمل أن يتحدث الناس، ويتحدثون بقوة ويتحدثون بوضوح.'

القضية محل النقاش هي منطقة تبلغ مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع (61776 ميلًا مربعًا) معظمها عبارة عن غابة كثيفة. وأعادت فنزويلا تفعيل مطالبتها بالإقليم في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف النفط والغاز البحري.

وقال ريكاردو سوكري أستاذ العلوم السياسية بجامعة فنزويلا المركزية إن 'هدف حكومة (مادورو) هو إرسال رسالة قوة إلى جويانا'.

وقال سوكري إن مادورو يفضل أن تلتزم جويانا باتفاقية عام 1966 للتوصل إلى حل ثنائي، ويفكر أيضًا في التطورات المحتملة في مجال النفط والغاز. كما أن الحدود البحرية بين البلدين محل نزاع.

وقال محللون سياسيون إنهم يتوقعون موافقة الناخبين على الاقتراح نظرا لعدم وجود أي حملة 'لا' ضده في فنزويلا واحتمال بقاء الناخبين المعارضين في منازلهم.

ويعتبر الاستفتاء 'استشاريا' ولا يوجد حد أدنى لعدد الأصوات للموافقة عليه.

ويجري التصويت في 11122 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد والمراكز التي زارتها رويترز لم يكن بها سوى عدد قليل من الأشخاص الذين ينتظرون في الطابور. وفي ماراكايبو بولاية زوليا الغنية بالنفط قال العاملون في مراكز الاقتراع لرويترز إن نسبة المشاركة منخفضة.

وقالت كارمن بيريرا وهي متقاعدة تبلغ من العمر 80 عاما لرويترز في مركز اقتراع في كراكاس 'علينا أن نصوت لصالح الدفاع عن أمتنا لأن الإسكيبو ملك لنا ولا يمكننا أن نترك الأمر للأمريكيين'. 

ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع عند الساعة 1800 بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش)، لكن السلطات مددت ساعات التصويت في الماضي.

وقال بينينو ألاركون، مدير مركز الدراسات السياسية بجامعة أندريس بيلو الكاثوليكية في كراكاس، إن 'الحكومة تجري الاستفتاء لأسباب داخلية'. 'إنها بحاجة إلى اختبار آليتها الانتخابية.'

وقالت المحللة الأمنية روسيو سان ميغيل: 'إذا توحدت المعارضة وكان هناك استعداد للمشاركة (في انتخابات 2024) من قبل الفنزويليين، فإن مادورو سيخرج'. 'إنه يفعّل سيناريو الصراع' ربما لتعليق الانتخابات.

وأثارت انتخابات الأحد حالة من القلق في غويانا، حيث حثت الحكومة المواطنين على التزام الهدوء. وأعرب البعض في جورج تاون عن ارتياحهم بعد حكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة.

وقال بائع الخضار كيم رامبرسود (41 عاما) 'أشعر أن المحكمة اتخذت القرار الصحيح.. أستطيع التنفس قليلا الآن'.

قالت البرازيل يوم الأربعاء إنها كثفت 'أعمالها الدفاعية' على طول حدودها الشمالية وسط النزاع الإقليمي.

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