لكل من يدعم غزة.. المسلماني: إسرائيل ستروج مصطلح معاداة السامية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الاحتلال الإسرائيلي سيروج لمصطلح معاداة السامية في الخارج وستعمل على إثارة الجدل على أي شخص يتحدث عن قتل الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف أحمد المسلماني خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى المذاع على قناة الحياة، أن إسرائيل ستعتبر من يدين وحشيتها وإبادتها داخل غزة بأنه مع حركة حماس، موضحا أنها ستبتز أي انسان له موقف اخلاقي أو انساني وتصفه بالإرهابي أو معاداة السامية.

واسترسل: معاداة العرب من الناحية العرقية هي أيضا معاداة للسامية، متابعا: "بشكل عام لو عربي أو المسلم اتكلم ضد نتنياهو أو حكومته أو سياسته في الخارج أو قتل المدنيين سيتم تصنيفه بأنه معادي للسامية.

