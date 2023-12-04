بيان عاجل من مكتب الإعلام الحكومي بغزة بشأن قصف مستشفي كمال عدوان

قال مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة، اليوم الاثنين، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مستشفى كمال عدوان يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والإنساني ولأبسط القيم الإنسانية.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بـ غزة في بيان له، أن قصف مستشفي كمال عدوان في غزة يدلل على وجود خطة إسرائيلية تهدف إلى القضاء على القطاع الصحي في غزة.

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة، المجتمع الدولي بوقف الضوء الأخضر الذي منحه للاحتلال باستهداف المستشفيات وتدمير القطاع الصحي في غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، الأحد، بسقوط شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لبوابة مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت في وقت سابق ، بارتقاء عشرات الشهداء وسقوط الجرحى في استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة مقداد وأبو سيدو، في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت باستشهاد 4 أشخاص- بينهم طفل- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.