بلاش حركات أوفر.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية

تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "الكلام الجد يوم 10 ديسمبر".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "يوم 10 ديسمبر هو الأحد والاختبار الحقيقي"، لافتا: "آخر نسبة مشاركة في الانتخابات ٤٠٪؜ تقريبا.. ده لا يليق بينا".

وأشار الإعلامي عمرو أديب،: "روح نقي اللي أنت عايزه.. بس بلاش حركات أوفر، والمشاركة هى تحديد لـ مستقبل الوطن، ولا عايزين تفضلوا قاعدين على الكنبة".

وشدد الإعلامي عمرو أديب، على أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، مناشدا المصريين التوجه للانتخابات بصحبة أسرهم، واختيار أي مرشح يرونه مناسب لهم، فالأهم هو المشاركة.

واسترسل: "أنا لا أروج لرئيس او لاسم، بروج للمشاركة في الانتخابات، انزل صوت.. وبقول كده من اول انتخابات تعددية في ٢٠٠٥"، مضيفا: "شارك لنفسك وليس لمصر.. ده مستقبلك، ومش عشان نكيد العزال، يولع الإخوان بفيديوهاتهم وقنواتهم، ده مستقبل مصر".

