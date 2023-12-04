طلاب إعلام جامعة مصر يزورون نقابة الصحفيين

استقبلت نقابة الصحفيين اليوم، طلاب كلية الإعلام جامعة مصر، وناقش المجلس امكانية التعاون فى مجال التدريب .

شارك الطلاب فى زيارتهم لنقابة الصحفيين، الدكتوره هويدا مصطفي عميده الكلية و خالد البلشي نقيب الصحفيين والدكتور رضا عكاشه رئيس قسم الصحافة وعدد من اعضاء الهيئة المعاونة بالقسم.



وشهدت الزيارة مناقشة العديد من النقاط كان ابرزها الحديث عن وجود تعاون بين النقابة وكلية الاعلام جامعة مصر لتقديم عدد من التدريبات المتنوعة للطلبة داخل النقابة ، حيث يضم عدد من الاستديوهات وصالات التحرير وحدات المونتاج علي احدث مستوي التي تتيح للطلاب فرص للتدريب.

وقامت الدكتوره هويدا بتكريم خالد البلشي نقيب الصحفيين وذلك تقديرا لجهوده المبذوله في قطاع الصحافةً.



وناقش خالد البلشي نقيب الصحفيين مع الطلاب اهم وابرز التحديات التي تواجهة الصحافة الان سواء الورقية آو الإلكترونية واجاب علي عدد من الاسئلة المواجهة من الطلبة خلال حوار مفتوح.

وقام الطلاب بجولة داخل النقابة لتعرف عليها وعلي اهم ما بها وما تقوم به . ‎

IMG-20231203-WA0146

IMG-20231203-WA0145

IMG-20231203-WA0144

IMG-20231203-WA0143