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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

معتمد جمال يكشف سبب خروج دونجا وزيزو من مباراة سوار.. تفاصيل

صدى البلد

أعرب معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على سوار الغيني برباعية دون رد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي: " بذلنا قصارى جهدنا للفوز في لقاء اليوم، لأن أبو سليم الليبي يمتلك ثلاث نقاط وساجرادا الأنجولي نفس الأمر، والفوز كان مهما من أجل اعتلاء صدارة المجموعة".

وتابع قائلاً:" سنغلق ملف مباريات الكونفدرالية من أجل الاستعداد لمباراة الدوري المقبلة أمام الاتحاد السكندري من أجل مواصلة مسيرة الانتصارات".

وأضاف القائم بأعمال المدير الفني قائلا :" نتحدث مع اللاعبين على وجود شكل فني خاص من أجل ضمان وصول أغلب الهجمات لمرمى المنافس، والأداء الهجومي للفريق يتحسن بتوالي المباريات".

وأوضح أن الجهاز الفني حرص على ظهور الفريق دفاعياً بشكل أفضل وفي حال فقدان الكرة نستعيدها بشكل سريع مما ساهم في عدم تشكيل خطورة على مرمى الزمالك.

وتابع قائلا:"  قبل المباراة بيوم نحرص على تقليل الطلبات الفنية من اللاعبين للحفاظ على تركيزهم . 

وأضاف :" أحمد مجدي من أبنائي وكنت أقوم بتدريبه منذ ٢٠ عاماً، وهو من المدربين المتميزين وأفتقده اليوم ولكن غيابه لم يشكل علينا ضغطاً، وتحدثنا معه بشأن سفره إلى ويلز للحصول على الرخصة التدريبية".

وقال معتمد جمال:" الزمالك نادٍ كبير وسنلعب على الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والفرق الكبيرة تلعب دائما على البطولات، ونخوض كل البطولات من أجل التتويج بها".

وتابع قائلا:" كنت أريد خروج "زيزو" و"دونجا" من المباراة لمنحهما راحة ولكن تعرض أكثر من لاعب للإصابة حال دون ذلك، والفريق سيحصل على راحة غداً لمنح اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس".

واختتم تصريحاته قائلا :"شرف لي أن تنادي جماهير الزمالك بأسمي، ونعمل على اسعادهم بشكل مستمر، وفريق تحليل الأداء المتواجد معنا يقومون بعمل كبير خلال الفترة الماضية وينفذون ما نطلبه منهم".
 

وفاز فريق الزمالك على سوار الغيني برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بهم ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.

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