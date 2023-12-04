تعليق مثير لـ إبراهيم سعيد بعد فوز الزمالك على سوار

‏علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على الأداء في بطولة كأس الكونفدرالية الافريقي، عبر حسابه على أكس.

وكتب: “بطولة الكونفدرالية قلبت بطولة مدارس وجامعات لكرة القدم ليه كده".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء المقبل على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.