وجبة غذائية متكاملة.. طريقة عمل عجة البيض

اذا كنتي تودين تقديم اكله مفيدة وسهلة لاولادك نقدم لكي وجبة غذائية متكاملة واليكم طريقة عمل عجه البيض

المقادير :-

٤ بيضات

٣بصل كبيره مقطع قطع صغيره

٣ حبات من الطماطم مقطعه صغير

٣ فصوص ثوم مفروم

٣ قرن فلفل اخضر مقطع

خضره مشكله (شبت وكزبره وبقدونس زيت.

فلفل اسود+كمون+كزبره جافه+ملح+معلقه صغيره كربونات الصوديوم ودقي

طريقه التحضير

في طاسه

على النار فيها زيت يسخن ونضع عليها بالبصل يشوح ثم نضيف ملح ونقلب حتى يذبل البصل ويصفر لونه ثم نضيف الثوم المفروم ونقلب ثم نضع عليها الفلفل الاسود والكمون والكزبره الجافه ونضيف الطماطم المقطعه صغير ونقلب ثم نرفعها من على النار ونتركها تبرد وبعد كده في بوله نخفق البيض ونضع عليه معلقه البيكربونات الصوديوم ونخفقه ثم نضيفه على الخليط البصل ثم نضيف الفلفل الاخضر والخضره المشكله ونقلبهم ثم بعد ذلك نضيفه في صينيه مدهونه زيت ونسخن الفرن ونضع فيه الصينيه على درجه حراره عاليه