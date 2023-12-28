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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

64 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28-12-2023

صدى البلد

 


يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الخميس، على النحو التالي:

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اسعار الدواجن اليوم
 


سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 64 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء  54 جنيهًا للكيلو.

 

والدواجن الساسو ما بين 73 و 74 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

 

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 121 و 122 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 122 و 123 جنيها

للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 25 جنيه.

والكتكوت “ساسو” بين 17 و 18 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 6 و 7.25 جنيهات.  


 

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