64 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28-12-2023



يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس، على النحو التالي:



اسعار الدواجن اليوم





سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 64 جنيها للكيلو.

وسعر أمهات الدواجن البيضاء 54 جنيهًا للكيلو.

والدواجن الساسو ما بين 73 و 74 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

و تراوح سعر البيض الأبيض بين 121 و 122 جنيها

للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 122 و 123 جنيها



للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.



أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 25 جنيه.

والكتكوت “ساسو” بين 17 و 18 جنيها، والكتكوت.

البلدي الحر بين 6 و 7.25 جنيهات.



