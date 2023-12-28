64 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 28-12-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس 28 ديسمبر 2023.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الخميس، على النحو التالي:
اسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 64 جنيها للكيلو.
وسعر أمهات الدواجن البيضاء 54 جنيهًا للكيلو.
والدواجن الساسو ما بين 73 و 74 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
و تراوح سعر البيض الأبيض بين 121 و 122 جنيها
للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 122 و 123 جنيها
للكرتونة، والبلدي 139 و 140 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 19 و 25 جنيه.
والكتكوت “ساسو” بين 17 و 18 جنيها، والكتكوت.
البلدي الحر بين 6 و 7.25 جنيهات.