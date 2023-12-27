بعد توافر الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

تنخفض أسعار الدواجن تدريجيا نتيجة إفراج الحكومة بشكل اسبوعي عن حجم مدخلات إنتاج الأعلاف بقدر لا بأس به، مما يعمل على سد فجوة في السوق المحلي، بخلاف ما يتم إنتاجه مما يشجع المربيين على الدخول فى دورات جديدة مع زيادة الانتاج



أسعار الدواجن اليوم

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر 61 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة ، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها.

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 73 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 110.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 135 ل 150 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• سعر كرتونة الأحمر 115 بعد 128 جنيها في المزرعة.

• تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 120-125 جنيها.

• سعر كرتونة البيض الأبيض 120 بعد 126 جنيها.

• تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 125 جنيها.







وعلى سياق آخر ، يقول وعلى نفس السياق، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، إننا على الرغم من إننا لدينا اكتفاء ذاتي من البيض إلا أننا نشهد ارتفاعا فى أسعار الكرتونة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج .



وأوضح "أبوصدام " خلال تصريحات ل"صدي البلد " أن الفترة الماضية شهدت خروج العديد من منتجى الدواجن البياضة والتخلص منها مما كان له أثر على حجم انتاج البيض وبالتالى ارتفعت أسعاره بالأسواق .

وأكد " نقيب الفلاحين " أنه على الرغم من ارتفاع أسعار السلع إلا أننا لانستطيع إنكار جهود الحكومة فى توفير السلع وعمل توازن بالأسواق من حيث توفير السلع وأسعارها خاصة فى ظل الظروف الراهنة من أزمات عالمية تؤثر على مصر .

