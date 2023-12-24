4 جنيهات إضافية.. تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد 24-12-2023، مجددا، وسجل سعر الدواجن البيضاء تراجعا بنحو 4 جنيهات إضافية تقريبًا، وذلك عقب تراجعها بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ بداية الشهر الماضي تراجعت بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار اليوم الأحد .

وكانت أسعار الدواجن في الأسواق قد هبطت بقوة منذ منتصف الشهر الماضي، بعد إطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي خفض على إثرها اتحاد منتجي الدواجن الأسعار بنحو 16 جنيها للدواجن و25 جنيها لـ طبق البيض.

أسعار الأعلاف

منتصف الشهر الجاري، استقر أسعار الأعلاف، حيث سجّلت أسعار الذرة 13600 جنيه، ووصل سعر الصويا إلى 32500 جنيه.

وعن أسعار الدواجن اليوم الاحد 24-12-2023، فسجلت نحو 56 جنيهًا للكيلو الواحد في الدواجن البيضاء، 70 جنيهًا ل الدواجن الساسو و105 جنيهات لـ الدواجن البلدي.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 24 في مصر، في المزارع والأسواق، والتي ارتفعت على مستوى جميع الأنواع.

واستقرت أسعار العديد من مدخلات الإنتاج اليوم، من بينها الذرة والصويا.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم الاحد 24-12-2023، في المزرعة نحو 60 جنيهًا للكيلو، مقارنة بـ 76 جنيهًا بداية الشهر الماضي.

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق بنحو 20 جنيهًا مقارنة بأسعار الدواجن الشهر الماضي ، وتراوح سعرها بين 65 و 66 جنيها للكيلو.

أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف تراوح سعر الطن بين 18 و24 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 23.5 ألف جنيه للطن.

أسعار الذرة سجلت منذ بداية لأسبوع الجاري، ووصل سعر الذرة إلى 13200 جنيه مقارنة بـ 13.600 الأسبوع الماضي

وسجل سعر الصويا اليوم الأحد 31500 مقارنة 32500 ألف جنيه بداية الشهر الجاري.

سعر البيض اليوم

وسجل سعر طبق البيض الأبيض 119 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية والعربيات المتنقلة التابعة لوزارة الزراعة، ليصل إلى المستهلك بنحو 125 جنيهًا.

وفي الأسواق يتراوح سعر البيض الأبيض بين 125 و 130 جنيها للطبق

وسجل سعر طبق البيض الأحمر 120 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 130 جنيهًا.

وسجل سعر البيض البلدي 139 جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 145 و150 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 24-12-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 64 و 66 جنيها للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

وتراجع سعر الكتكوت اليوم الاحد 24-12-2023، على مستوى جميع الأنواع:

سعر كتكوت أبيض أهالي 14 جنيهًا.

سعر كتكوت أبيض شركات 16 جنيهًا.

سعر كتكوت ساسو سجل 17 جنيها.

سعر كتكوت بلدي 9 جنيها.

سعر كتكوت زري 15 جنيها.

بورصة الدواجن

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم 55 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 64 و65 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو سجل 70 ليصل إلى المواطن بنحو 77 و 80 جنيها.

وسعر الدواجن البلدي حر استقر عند 120 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم 62 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانيه اليوم بين 145 و150 جنيها للكيلو الواحد.

وسجلت أسعار الدواجن الرزي 95 جنيها للكيلو.

وتتاثر أسعار الدواجن والبيض في مصر إلى عدة عوامل، منها:

زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، مما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس .

ويتوقع أن تتراجع أسعار الدواجن والبيض في مصر خلال الفترة المقبلة.