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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا بالأسواق خلال الآونة الأخيرة ويبدأ سعر كيلو الأمهات بالمزرعة بـ 54 جنيهًا ، كذلك انخفض سعر البانيه والأوراك وجميع المجزئات.
 

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أسعار الدواجن اليوم

 

سجلت الدواجن البيضاء في المزرعة سعر  61 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 65 جنيها، بعدما كان سعرها 66 جنيهًا بالمزرعة ،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 54 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 60 جنيها. 

ويبلغ سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 73 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها. 

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 100 جنيها لتصل للمستهلك بسعر  110. 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 135 ل 150 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 185 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 65 و 70 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 65 و70 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 55 إلى 60 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 60 إلى 65 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.
 

وعلى سياق آخر ، يقول الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،  إن الأعلاف متوفرة أمام المربيين وسوق الدواجن يشهد حاليًا استقرارا واضحا. 

 

أسباب ارتفاع البيض
 

وكشف "الزيني" خلال تصريحات ل"صدي البلد " ، عن أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن،  حيث قال إن الشهور الماضية خرج العديد من منتجي الدواجن البياضة من دورات الإنتاج مما أدى إلي التأثير على أعداد الدواجن البياضة .

وأضاف  أن الدواجن البياضة تحتاج إلى فترة تتراوح من 6 ل 8 شهور  لتعود إلي الإنتاج مرة أخري وبالتالى يزيد المعروض من البيض فى الأسواق .
 

وأشار " نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن " إلي أن نحتاج إلى فترة حتى تعود أسعار البيض إلي طبيعتها ، أن الانخفاض لا يعني أن المستهلك مستفيد ولا حتى المربي لأن تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع.

ولفت إلى أن مصر تنتج نحو 1.4 مليار طائر كل عام ونحو 14 مليار بيضة

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