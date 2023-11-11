انخفاض سعر الأعلاف .. بشرى عن أسعار الدواجن

كشف ثروت الزيني نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تفاصيل أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.
وقال ثروت الزيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا نشهد تراجع في أسعار الأعلاف خلال الأيام الماضية".
وأضاف ثروت الزيني:" عامل الوقت في غاية الأهمية كي يشعر المواطن بانخفاض أسعار الدواجن بعد تراجع أسعار الأعلاف".
وتابع ثروت الزيني :" توازن وتراجع الأسعار يحدث باستمرارية الإنتاج الداجني ".
واكمل ثروت الزيني :" جزء كبير من المنتجين عادوا إلى الدورة الإنتاجية ومع ثبات الأسعار وتوفر الخامات سوف نشهد زيادة في الإنتاج بما يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن واستقرارها ".
ولفت ثروت الزيني :" لدينا اكتفاء ذاتي في الدواجن أو البيض في مصر ولم نستورد طبق بيض منذ الثمانينيات ، ومع عودة المربين والمنتجين تدريجيا يحدث اتزان في الأسعار ".