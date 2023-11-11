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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع أسعار الدواجن .. وتوقعات بالمزيد مع ودخول الشتاء

صدى البلد

زادت أسعار الدواجن الحية، في الأسواق ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم إلى 97 جنيها بزيادة 1.06 جنيه، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وعلق عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار الدواجن، بعد أن سجل متوسط سعر الكيلو نحو 97 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الدواجن

وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن ارتفاع أسعار الدواجن يعود بالدرجة الأولى لارتفاع مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تلتزم بـ مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار بعد زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج.

 

وأوضح رئيس شعبة الدواجن، أن سعر طن الصويا وصل إلى 33 ألف جنيه، ثم انخفض إلى 29 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الطن كان بـ23.5 وبالتالي لا يزال سعره مرتفعًا.

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وقال رئيس شعبة الدواجن : "أتمنى أن يستقر وضع الدواجن، في ظل دخولنا على مرحلة صعبة، وهي فصل الشتاء"، موضحًا أن الشتاء يشهد أمراضا وبائية، إضافة لتكلفة التدفئة للمزارع، التي تزيد من تكاليف الإنتاج".

وطالب بضرورة تدخل الحكومة لضبط أسعار الدواجن، من خلال توفير الأعلاف بأسعار مخفضة، ودعم صغار المربين؛ لأن الدواجن تعتبر من السلع الأساسية في مصر، ويعتمد عليها ملايين المصريين في غذائهم اليومي.
 

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