إجراءات عاجلة من الزراعة لضبط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.. فيديو

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إنه يجب على المستهلك امتلاك ثقافة عدم تشجيع السعر المبالغ فيه، لافتا إلى أن هناك حملات بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة لضبط أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.



وأضاف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية جاءت لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين"، لافتا: "الحكومة حافظت على هامش ربح مناسب للمنتج والتاجر، ولا يوجد أي خسارة".

وأشار: "تم تشكيل لجان وحملات رقابية للاطمئنان على مدى تنفيذ المبادرة على أرض الواقع"، موضحا: "كنا نجوب مراكز ومحافظات الجمهورية للتأكد من تنفيذ المبادرة، وتم رصد 3 حالات، أولها التزام تام بالمبادرة وتقديم كافة الدعم لمن التزم بالمبادرة، والحالة الثانية غير الملتزمين بالمبادرة وقاموا بتعديل السعر فورا في وجودنا، والحالة الثالثة عدم الالتزام بالمبادرة والبيع بسعر مبالغ فيه، وهناك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية".

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة،: “نتخذ كل الإجراءات الحاسمة للتعامل مع التجار الجشعين”.

