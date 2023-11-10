ارتفاع أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو وصل كام

ارتفعت أسعار الدواجن الحية، اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر، في الأسواق لليوم الثاني على التوالي، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 97 جنيها بزيادة 1.06 جنيه.

تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 77.6 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 116.4 جنيه بحد أقصى، وفق بوابة أسعار مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أهم قضية للحكومة

تأتي هذه الأسعار على الرغم من تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل يوم، بأنه تم التوافق مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، موضحا أن تم التوافق على 7 سلع أساسية بتخفيض من 15 لـ 25 % وهى سلع "السكر - الزيت- العدس- الفول - الألبان والجبن- المكرونة - الأرز" وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.



وقال رئيس الوزراء إنه تم الاتفاق أيضا على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة الماضية هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

