أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 11-11-2023

ينشر موقع "صدي البلد"، تقريرا حول أسعار البيض والدواجن اليوم السبت 11-11-2023، وجاءت الأسعار كالتالي:-

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية

بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية

بلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم السبت، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

سجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 119.3 جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 110 جنيهات إلى 135 جنيهًا.

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية

بلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم السبت نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.