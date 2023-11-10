شعبة الدواجن تزف بشرى بشأن أسعار الفراخ والبيض

كشف الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل جديدة عن آخر تطورات أسعار الدواجن اليوم، مشيرا إلى أن المبادرة التي اطلقت من قبل مجلس الوزراء لخفض الأسعار التزم بها البعض وآخرين لم يلتزموا بها.



وأضاف رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في مداخلة هاتفية لبرنامج المصري أفندي، المذاع عبر قناة المحور، أن هناك تحرك إيجابي من قبل الدولة في هذا الملف وخاصة أننا مقبلين على موسم الشتاء ويقل قيه الإنتاج نتيجة لأمراض الطيور وأمراض وبائية.



وتابع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن ووزارة الزراعة وهناك قوافل تسير من خلال سيارات تبيع البيض بـ115 جنيها للمستهملك وهذا الأمر مهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق.

وأشار إلى أن هناك تحرك من قبل الحكومة والغرفة التجارية لخفض الأسعار في السوق .



