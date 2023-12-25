61 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 25-12-2023

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023.
أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:
اسعار الدواجن اليوم
سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 100 جنيه للكيلو، و البيضاء تسجل 61 جنيها للكيلو.
وسعر أمهات الدواجن البيضاء 54 جنيهًا للكيلو.
والدواجن الساسو ما بين 70 و 71 جنيها للكيلو.
أسعار البيض اليوم
و تراوح سعر البيض الأبيض بين 120 و 121 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر تراوح بين 121 و 122 جنيها للكرتونة، والبلدي 137 و 138 جنيها للكرتونة.
أسعار الكتاكيت
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 20 و 27.5 جنيه.
والكتكوت “ساسو” بين 18 و 19 جنيها، والكتكوت.
البلدي الحر بين 8 و 9 جنيهات.