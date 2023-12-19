الزراعة: توفير دفعة من دواجن التسمين بعدد 15 ألف طائر فى سيناء

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٤ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح جهود وانشطة مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٣ وحتى ١٨ ديسمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملات مكثفة على اسواق اللحوم حيث تم ضبط 3979 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم الانتهاء من تحصين 103 ألف و929 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، المرور علي زراعات القمح و توعيه المزارعين بأهمية زراعة القمح، والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين.



فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والتجميعات وأراضي الترشيد والحملة القومية لمحصول القمح، والمرور على الزراعات الحقلية والبنجر، كما تم ازالة عدد (6) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، وتنفيذ يوم ارشادى بمركز منوف.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملاتها الرقابية علي الاسواق حيث تم ضبط 220 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لحوم و كبده مجمدة و دواجن مجهولة المصدر و غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 442 ألف و133 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم 8636 رأس ماشية بالأسواق.

كما كثفت المديرية الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية، حيث تم ضبط (٢٦٣) عبوة لـ (٣٨) صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة و منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر و عدد (١٤ ألف) جرعة تحصين منتهية الصلاحية.

ونفذت مديرية الزراعة بالنوبارية، يوم حقل لمحصول بنجر السكر لعرض نتائج تنفيذ تجربه مكافحه دوده ورق القطن والدودة القارضة على محصول بنجر السكر ومقارنتها بحقول غير معاملة.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، المرور على الزراعات بزمام برج العرب الجديدة، والنباتات بحالة جيدة، وتم تنفيذ ندوة إرشادية تعاونية لمحصول القمح لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على زراعة القمح والتوعية بأهم العمليات وأهم الأصناف بإدارة العامرية الزراعية، كما تم المرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحديقة الحيوان وتم رش عدد (30) نخله ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

بينما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية بالتنسيق مع إحدى شركات قطاع البترول وجمعية الأورمان وذلك بقرية جلالة بمدينة الضبعة، حيث تم تجريع ورش عدد ٢٤٠٠ رأس اغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية كما تم تحصين عدد ٥٠٠ رأس ضد الحمي القلاعية وتم ترقيم وتسجيل عدد ٥٠٠ رأس اغنام كما تم علاج عدد ٥٠٠ رأس من الحيوانات كحالات علاجية ضد الامراض الباطنة بإجمالي عدد ٣٩٠٠ راس.

كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، المرور على القطاع الزراعي ببورسعيد وحث المزارعين على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح، كما تم متابعة صرف الأسمدة بالجمعيات، ومتابعة الزراعات الشتوية، كما تم عقد يوم حقل بالحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، وعقد الاجتماع الشهري مع مديري الإدارات لوضع قواعد سير العمل وانتظامه خلال الفترة القادمة، فضلاً عن مرور لجنة المكافحة لمتابعة أعمال المكافحة الدورية.

وخلال هذا الاسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات القمح والبطاطس، للاطمئنان على حالتها، ودعم المزارعين بالتوصيات الفنية اللازمة.

كما شاركت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، في لقاء اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء برئيس جهاز التعمير لعرض خطة الجهاز واستعراض لبعض المشروعات التي تخدم مواطني المحافظة، كما تم توفير دفعة من دواجن التسمين بعدد ١٥ ألف طائر والتي تم تربيتها بمزرعة التسمين بالمنطقة الصناعية بالطور وبيعها للمواطنين بسعر البورصة.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور ومتابعة محصول القمح بمركزي البداري، وساحل سليم وتوعية المزارعين بزراعه محصول القمح طبقا للتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة.

كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، عددا من القوافل البيطرية، لدعم صغار المربين، كما تم تنظيم ورشة عمل عملي ونظري لتدريب صغار مربي الابقار الحلابة موردي الألبان، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).