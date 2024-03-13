انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

تشهد أسعار الدواجن تذبذب خلال الأيام الأولى من رمضان ، حيث هبطت أسعار الدواجن البيضاء فى المزارع المحلية إلى 93 جنيها للكيلو خلال تعاملات، أمس الإثنين، مقارنة بـ105 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، بينما تراوح سعر الكيلو فى نهاية شهر فبراير الماضى بين 83 و85 جنيها، وفقا لبعض العاملين بالقطاع.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى لتسجل سعر 100 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 81 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ،



وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 108 جنيها بعد أن سجلت أمس 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 81 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل 250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة.



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.





أسعار البيض

• وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من 140 ل 145 جنيهًا .



• وسعر كرتونة البيض الأبيض 138 ل 145 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.



ويرى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية أن السوق لن تنضبط إلا بتفعيل بورصة حقيقية للدواجن تحمى المستهلك والمنتج على حد سواء.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن بورصة الدواجن تضع سعرا عادلا يتضمن التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمنتج، مشيرا إلى أنه فى ظل توحيد سعر الصرف يسهل معرفة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيعيد الانضباط فى الأسواق المحلية.





عودة المنتجين

وأكد أن القطاع يحتاج إلى عودة المنتجين فى أسرع وقت ممكن، حتى تتراجع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة، وهذا لن يحدث إلا بانخفاض تكلفة التمويل، واستمرار تدبير الإفراجات من الأعلاف والأمصال





وأشار إلي أن ارتفاع الأسعار قُبيل شهر رمضان يعتبر زيادة موسمية وتكون بنسب بسيطة، ولكن ما حدث هذا العام من ارتفاعات قد تكون تجاوزت الـ20 جنيها فى أقل شهر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ما زاد الإقبال على الدواجن.