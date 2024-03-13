عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

صدى البلد

تشهد أسعار الدواجن تذبذب خلال الأيام الأولى من رمضان ، حيث هبطت أسعار الدواجن البيضاء فى المزارع المحلية إلى 93 جنيها للكيلو خلال تعاملات، أمس الإثنين، مقارنة بـ105 جنيهات خلال الأسبوع الماضى، بينما تراوح سعر الكيلو فى نهاية شهر فبراير الماضى بين 83 و85 جنيها، وفقا لبعض العاملين بالقطاع.

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى  لتسجل سعر 100 جنيها بعد أن كان سعرها 105 جنيهًا منذ أيام قليلة ، وتصل إلى المستهلك بسعر 115 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 81 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها ، 
 

وانخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" حيث سجلت حوالي 108 جنيها بعد أن سجلت أمس 110 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 81 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  90 جنيهًا 

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم من 200 ل  250 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة.
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.


 

أسعار البيض 

•  وانخفض سعر البيض ليتراوح سعر كرتونة الأحمر من  140 ل 145 جنيهًا  .
 

• وسعر كرتونة البيض الأبيض 138 ل 145 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 150 جنيها.
 

ويرى عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة التجارية أن السوق لن تنضبط إلا بتفعيل بورصة حقيقية للدواجن تحمى المستهلك والمنتج على حد سواء.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية،  أن بورصة الدواجن تضع سعرا عادلا يتضمن التكلفة بالإضافة إلى هامش ربح مناسب للمنتج، مشيرا إلى أنه فى ظل توحيد سعر الصرف يسهل معرفة تكلفة الإنتاج، وهو ما سيعيد الانضباط فى الأسواق المحلية.



عودة المنتجين

 

وأكد أن القطاع يحتاج إلى عودة المنتجين فى أسرع وقت ممكن، حتى تتراجع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة، وهذا لن يحدث إلا بانخفاض تكلفة التمويل، واستمرار تدبير الإفراجات من الأعلاف والأمصال

 

وأشار إلي أن ارتفاع الأسعار قُبيل شهر رمضان يعتبر زيادة موسمية وتكون بنسب بسيطة، ولكن ما حدث هذا العام من ارتفاعات قد تكون تجاوزت الـ20 جنيها فى أقل شهر بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ما زاد الإقبال على الدواجن.

 

اسعار الدواجن الدواجن اسعار الدواجن اليوم رمضان أسعار الدواجن الأمهات أسعار الدواجن البيضاء سعر البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد هزيمة الأهلي بأربعة أهداف

عقوبة تنتظر أكرم توفيق بعد فعله المُسيئ في مباراة البنك الأهلي

قلبه توقف ساعة ونصف| السبب الرئيسي وراء حادث اللاعب أحمد رفعت.. وتحرك عاجل من الحكومة

مفاجأة | تعليق مثير من خالد الغندور عقب خسارة الأهلي

نجم الزمالك يفتح النار على لاعبي الفريق بعد الخسارة أمام الجونة

تحذير من الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح قوية تضرب في هذا الموعد

ناقد رياضي يفتح النار على الزمالك : مفيش إحساس عند اللاعبين والإدارة

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك بعد الخسارة أمام الجونة

ترشيحاتنا

المخرج محمد سامي: ليس لدي شهوة جمع المال ونشأت في أسرة غنية

عقوبة المتلاعبين في أسعار الذهب بالأسواق

انخفاض ملحوظ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

دعاء اليوم الثالث من رمضان .. تضرع إلى ربك يلبي حاجتك

عودة للمواجهة .. بايدن وترامب ينتزعان ترشيحات حزبيهما في الانتخابات التمهيدية

كاشفًا حقيقة التدخل في الانتخابات.. «بوتين»: سنعمل مع أي رئيس أمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مغرٍ.. أرخص سيارة مستعملة في السعودية|فابريكا

بملابس لافتة.. منى زكي تبهر المتابعين عبر إنستجرام بجلسة تصوير جديدة|شاهد

بسعر لا يصدق .. موتورولا تكشف عن هواتف Moto G

بـ 70 ألف جنيه فقط.. أرخص سيارة في مصر | إلحق اشتريها

فيديو

بعد إصابتها الخطيرة.. سمية الخشاب تقاضي رامز جلال وبرنامج جاب من الآخر 

حسن عبد الفتاح يروي كواليس تعاونه مع عادل إمام في مسرحية الزعيم|خاص

تطورات صادمة بحالة أحمد رفعت الصحية.. تفاصيل

عالم الزلازل الهولندي: كونوا على أهبة الاستعداد لحدث كبير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

اﻟﻤﺰﻳﺪ