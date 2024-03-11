أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. حالة الطقس في رمضان

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية أخبار مهمة للجميع منها حالة الجو خلال الأيام المقبلة، وأسعار الدواجن واللحوم الحمراء.

حيث قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد اختلافًا كبيرًا في درجات الحرارة من فترة النهار لـ الليل، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية خلال فترة النهار.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن درجة الحرارة في النهار تكون مرتفعة عن الليل، وأن هيئة الأرصاد الجوية نوهت أن البلاد من اليوم تشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.



وتابعت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، ستجعل درجات الحرارة 26 درجة، وبزيادة درجتين عن أمس، وأن الشبورة الجوية ستكون الظاهرة الجوية المسيطرة خلال الأيام المقبلة.



وحذرت المواطنين وسائقي السيارات من الشبورة التي تتكون في الساعات الصباحية، والوقت المتأخر من الليل خلال الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، وأن درجة الحرارة ستصل لـ 29 درجة خلال فترة النهار.

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر اللحوم وصلت لـ 500 جنيه في الأيام الماضية ولكن الآن هناك انخفاضات.

وأضاف رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، على قناة إم بي سي مصر، أن اللحوم انخفضت لـ 400 و450 جنيها، وأن الفترة المقبلة نتمنى الثبات في الأسعار.

ولفت إلى أنه يطالب التجار بعدم استغلال المواطنين، وأن الأعلاف الموجودة في الأسواق كانت بسعر قديم، وأنه في حالة رفع أسعار اللحوم سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء التجار.

وأشار إلى أنه لن يقبل برفع الأسعار خلال شهر رمضان، وأن كل تاجر عليه أن يساعد المواطنين، وأن الأسعار لن ترتفع.

وتابع أن الأسعار انخفضت بعد القرارات الحكومية الأخيرة، وبعد الإفراج عن الأعلاف التي كانت موجودة في الموانئ.

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، أنه لا يوجد قواعد لتحديد أسعار الدواجن في الوقت الحالي، موضحًا أنه من المفترض أن تنخفض أسعار الدواجن بعد انخفاض أسعار الأعلاف.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية، على قناة إم بي سي مصر، أن الجميع لا يعرف المعايير في تحديد سعر الدواجن، ولكن بعد 21 يوما من الإفراجات الجمركية للأعلاف ستنخفض الأسعار.

ولفت إلى أن أسعار الدواجن اليوم في المزرعة تسجل 96 جنيها وتباع في الأسواق بـ 110 جنيه، و112 في بعض المناطق، وأن أسعار طبق البيض وصل لـ 152 جنيه في المزرعة، وهناك منافذ يباع فيها بـ 140 تابع لوزارة الزراعة.

بعد أسبوع ستنخفض الأسعار

وكشف أن الأسبوع الأول في رمضان يشهد ارتفاعا في الأسعار، ولكن بعد أسبوع تنخفض الأسعار، ولذلك نؤكد أن الأسعار ستنخفض.



