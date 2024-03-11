ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.. تنبيه عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد اختلافًا كبيرًا في درجات الحرارة من فترة النهار لـ الليل، موضحة أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية خلال فترة النهار.

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن درجة الحرارة في النهار تكون مرتفعة عن الليل، وأن هيئة الأرصاد الجوية نوهت أن البلاد من اليوم تشهد ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة.



وتابعت أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية، ستجعل درجات الحرارة 26 درجة، وبزيادة درجتين عن أمس، وأن الشبورة الجوية ستكون الظاهرة الجوية المسيطرة خلال الأيام المقبلة.



وحذرت المواطنين وسائقي السيارات من الشبورة التي تتكون في الساعات الصباحية، والوقت المتأخر من الليل خلال الفترة المقبلة.



وأشارت إلى أن ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء، وأن درجة الحرارة ستصل لـ 29 درجة خلال فترة النهار.

