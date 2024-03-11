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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بلاش تخفيف الملابس.. الأرصاد تحذر من انخفاض في الطقس بدءا من الغد

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

حذرت الدكتورة "إيمان شاكر"، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس بسبب الارتفاع في درجات الحرارة.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على فضائية "المحور"، أنه سيكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة بدءا من الغد، وحتى يوم الجمعة المقبل.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى غدا 25 مئوية، وتتراوح ما بين 28 ل 29 مئوية يومي الثلاثاء والأربعاء.


ولفتت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن هناك انخفاضا جديدا في الطقس، سيبدأ من يوم السبت المقبل، موضحة: “إحنا لسه في الشتا، ويجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس”.

الأرصاد الطقس انخفاض جديد الأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر درجات الحرارة

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