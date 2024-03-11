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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء

اللحوم
اللحوم

أكد هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك تراجعا في أسعار اللحوم الحمراء، خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن سعر اللحوم وصلت لـ 500 جنيه في الأيام الماضية ولكن الآن هناك انخفاضات.

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تراجعت 50 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل رمضان بساعات

وأضاف رئيس شعبة القصابين بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال تصريحات تليفزيونية، على قناة إم بي سي مصر، أن اللحوم انخفضت لـ  400 و450 جنيها، وأن الفترة المقبلة نتمنى الثبات في الأسعار.

 

ولفت إلى أنه يطالب التجار بعدم استغلال المواطنين، وأن الأعلاف الموجودة في الأسواق كانت بسعر قديم، وأنه في حالة رفع أسعار اللحوم سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء التجار.

 

وأشار إلى أنه لن يقبل برفع الأسعار خلال شهر رمضان، وأن كل تاجر عليه أن يساعد المواطنين، وأن الأسعار لن ترتفع.

 

وتابع أن الأسعار انخفضت بعد القرارات الحكومية الأخيرة، وبعد الإفراج عن الأعلاف التي كانت موجودة في الموانئ.

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شعبة القصابين تعلن مفاجأة عن أسعار اللحوم الحمراء


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