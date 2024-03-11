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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم .. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم

تقوم الدولة من خلال أجهزتها المختلفة على توفير كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم.

الرئيس السيسي 

الكيلو بـ250 جنيهًا

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين: إن الوزارة، طرحت كميات من اللحوم الطازجة بـ 250 جنيهًا، بنسبة تخفيضات وصلت إلى 40% مقارنة بالأسواق الخارجية.

وأضاف متحدث الوزراة، لبرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن الوزارة تضخ باستمرار كميات ضخمة من اللحوم السودانية والقادمة من جيبوتي، وتكون طازجة وبأسعار مخفضة.

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أخبار التوك شو: الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام رمضان.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع

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الزيت والأرز.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع.. فيديو

وأوضح: "تم التعاقد على كميات تكفي لمدة تصل إلى 10 أشهر"، مؤكدًا أن سعر كيلو اللحوم المجمد 170 جنيهًا، و100 جنيه لكيلو الدواجن، بينما بلغت أسعار مجزئات الدواجن بين 40 و90 جنيهًا.

انخفاض الزيت والأرز

وأكد أن أسعار الزيوت تراجعت بنحو 20 جنيهًا، لتسجل العبوة 1 لتر مستوى 80 جنيهًا بدلا من 100 جنيه، و27 جنيه لكيلو الأرز في مجمعات وزارة التموين.

المتحدث الرسمي لوزارة التموين

500 رأس ماشية

ومن جانبه، قال محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أن وزارة التموين تطرح لحوم طازجة بـ 250 جنيها، مع وجود دواجن برازيلي ولحوم سودانية، موضحًا أنه يتم ذبح قرابة 500 عجل.

وتابع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أنه تتم عملية فحص العجول القادمة من الخارج، للتأكد من سلامتها قبل الذبح.

وكان وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان 2024، ويتم طرح يوميا لحوم طازجة لعدد من 350 إلى 500 رأس ماشية بزيادة عن المعدلات الطبيعية بحوالى 50%، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، وتطرح اللحوم السودانية الطازجة، ومن جيبوتى بسعر 250 جنيها للكيلو وأيضا توفير السلع الغذائية بالمنافذ وبفروع معارض “أهلا رمضان “.

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محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع احتكار السلع

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محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض " أهلاً رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضخ السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2024 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب ايضا استمرار التعاقد على شراء السلع الأساسية في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

الدكتور على المصيلحى
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