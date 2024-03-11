أخبار التوك شو: الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام رمضان.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



مجاهد نصار: عروض بـ100 جنيه للمواطنين على كيلو سكر وأرز وزجاجة زيت

أكد النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب، أنه يقوم بتوفير السلع الأستراتيجية بأسعارمناسبة كخدمة للمواطنين، كما يقوم بتجهيز الشنط الرمضانية للأسر الأولى بالرعاية .



رمضان الإثنين ولا الثلاثاء؟| البحوث الفلكية: إعلان نتيجة استطلاع الهلال بعد قليل..فيديو

تحدث الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك.



النائب أبو العينين: الإمارات دولة شقيقة لمصر.. وتقدم رسالة حضارية للعالم |فيديو

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في احتفالية حصوله على جائزة الحكومة الرقيمة في دبي بدولة الإمارات.



جهاد الحرازين: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إنَّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يخطط لمواصلة السيطرة على قطاع غزة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية، والتقارير الصحفية الإسرائيلية التي كشفت عن خطته لبقاء دولته داخل القطاع لمدة 10 سنوات تؤكد ذلك.



الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا على الهواء بشأن أوضاع قطاع غزة

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



مفاجأة.. التنمية المحلية تكشف المحال المستثناة من مواعيد الغلق بشهر رمضان|فيديو

تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان 2024.



على مسئوليتي.. أحمد موسى يكشف موعد برنامجه في رمضان| فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى، موعد برنامجه "على مسئوليتي"، خلال شهر رمضان المبارك.



ما تخففوش الملابس.. الأرصاد تكشف حالة الطقس أول أيام رمضان

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه سيكون هناك ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة بدءا من الغد، وحتى يوم الجمعة المقبل.



الزيت والأرز.. التموين تعلن مفاجأة سارة بشأن انخفاض أسعار السلع.. فيديو

كشف أحمد كمال المتحدث الرسمي لوزارة التموين، مفاجأة سارة المواطنين بشأن انخفاض أسعار السلع.



التجلي الأعظم.. مجدي شاكر يكشف أهمية زيارة رئيس الوزراء للمشروع

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير مفتشي الاثار بوزارة السياحة، تفاصيل جديدة عن مشروع التجلي الاعظم، مشيرًا إلى أن هذه البقعة من أرض مصر لها أهمية خاصة.