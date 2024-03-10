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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا تطلق تحذيرا عاجلا على الهواء بشأن أوضاع قطاع غزة

غزة
غزة

كشف عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، أخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف المستشار الإعلامي لوكالة الاونروا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الأوضاع كارثية في قطاع غزة والشعب الفلسطيني يعاني معاناة كبيرة ويعيش مجاعة حقيقة.

وتابع عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الاونروا، أنه لا يوجد طعام والشعب الفلسطيني في قطاع غزة كله صائم اصلا، ولا يوجد طعام ولا يوجد رعاية صحية وضغوط نفسية للشعب الفلسطيني.

في السياق نفسه أشار عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الاونروا، إلى أن مئات الآلاف الفلسطينين يعانون بعض الاضطرابات النفسية.

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