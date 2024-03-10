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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفاجأة.. التنمية المحلية تكشف المحال المستثناة من مواعيد الغلق بشهر رمضان|فيديو

المحال
المحال

تحدث الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحلات خلال شهر رمضان 2024.

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وقال "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزارة التنمية المحلية مدت ساعات عمل بعض المحال التجارية، نظرا لأهميتها الكبرى خلال شهر رمضان مع زيادة الطلب عليها خلال تلك الأيام المباركة".

وأضاف "تعديل المواقيت يبدأ من اليوم الأحد مع مد ساعات المحلات والكافيهات إلى 2 صباحا بدلا من 11 مساء".

وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، "الورش تغلق الساعة 10 مساءً بدلا من 6، بينما تكون الورش المقامة بالطرق السريعة مستمرة على مدار اليوم".

وأوضح أنه يتم استثناء محلات البقالة والأفران والمخابز ومحلات الخضراوات والدواجن والسلع الغذائية والتيك أواي، من تطبيق مواعيد الغلق، على أن تكون متاحة على مدار الـ 24 ساعة".

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