ننتقل من مرحلة لأخرى أفضل.. أحمد موسى يهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة رمضان

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين، بحلول شهر رمضان 2024، قائلا: "كل عام والرئيس السيسي بخير، كل عام وجيشنا وشرطتنا وقضاؤنا بخير وسلام، وننتقل من مرحلة لمرحلة أفضل".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي قدم التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، وللشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".

وأشار إلى أن: "الاتصالات متواصلة على مدار الساعة للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك"، موضحا: "الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك السعودية".