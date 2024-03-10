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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ننتقل من مرحلة لأخرى أفضل.. أحمد موسى يهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة رمضان

احمد موسى
احمد موسى

هنأ الإعلامي أحمد موسى، المصريين، بحلول شهر رمضان 2024، قائلا: "كل عام والرئيس السيسي بخير، كل عام وجيشنا وشرطتنا وقضاؤنا بخير وسلام، وننتقل من مرحلة لمرحلة أفضل".

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "الرئيس السيسي قدم التهنئة للرئيس التونسي قيس سعيد، وللشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم".

وأشار إلى أن: "الاتصالات متواصلة على مدار الساعة للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك"، موضحا: "الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من أمير منطقة تبوك السعودية".

 

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