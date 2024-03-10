أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال.. رئيس بنك مصر: انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

رئيس بنك مصر : انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي

أشاد محمد الإتربي رئيس بنك مصر بقرارات البنك المركزي الأربعاء الماضي مؤكدا سرعة استجابة الاقتصاد المصري والسوق لإيجابية الخطوات مدللا على ذلك بنظرة المؤسسات الدولية التي تغيرت سريعا من السلبي إلى الإيجابي وبذلك تكون قفزت خطوتين.

بعد فوز الأهلي بالكأس.. أحمد موسى: "عمرو أديب كانت حالته صعبة وبقوله معلش"

هنأ الإعلامي أحمد موسى، النادي الأهلي بتحقيق الفوز على نادي الزمالك في نهائي كأس مصر أمس.

مصر وشعبها كل همه.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يتحمل ما لا تتحمله الجبال

علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات احتفالية الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أرملة الشهيد أحمد عبدالمحسن: أشعر بالرضا وأبنائي بالوجع بسبب افتقاد والدهم|فيديو

قالت الدكتورة رشا عبدالله أرملة الشهيد البطل العميد أحمد عبدالمحسن، إنّ الراحل كان يخدم في شمال سيناء منذ 6 سنوات وأصيب مرتين، موضحةً: "في كل إصابة له كنت أتخيل أنه لن يعود إلى هناك مرة أخرى".

حدث مناخي غير اعتيادي لمصر.. مفاجأة مدوية عن طقس الأربعاء والخميس

تحدث الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، عن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

خبير اقتصادي يزف بشرى: الأسعار ستنخفض قريبا

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن حجم التحديات والأزمات الاقتصادية التي واجهت الدولة المصرية.

لميس الحديدي : تحرير سعر الصرف بداية الإصلاح الاقتصادى

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن نهاية الأسبوع الماضي شهد قرارات مهمة حول تحريك سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة 6% وهو أعلى قرار رفع فائدة يتخذه البنك المركزي وأن ما حدث بداية الإصلاح الاقتصادي وليس نهايته.

الديهي ردًا على محاولة جرّ مصر للحرب : جيشنا ليس للمؤامرات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أن مصر لم تغامر في أي حرب، في إشارة إلى أن مصر لم تغامر وتتدخل في ليبيا أو في السودان، أو في حرب مع إثيوبيا أو تركيا، معقبًا: "مصر لم تغامر رغم التسخين الذي حدث في الماضي، المغامرة الواحدة من هذه المغامرات كانت من الممكن أن تضيع البلد لعشرات السنوات".

هل تعود «الأونروا» لاستئناف العمل في غزة بكامل طاقتها؟.. كاظم أبوخلف يُجيب

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن هناك مؤشرات إيجابية ونحن نشكر الدول التي عدلت عن قرارها كالسويد وكندا، والدول التي لم تقطع العون والدعم المالي عن الأونروا.

عرفت الخبر من الفيسبوك.. شاهد زوجة شهيد تنهار بالبكاء على الهواء

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا به عدة لقاءات مع عدد من أسر الشهداء، في حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".