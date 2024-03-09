شوفت الجملة دي بحسابه بـ فيسبوك.. زوجة شهيد تنهار بالبكاء على الهواء

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا به عدة لقاءات مع عدد من أسر الشهداء، في حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".

وقالت والدة شهيد :" إبني كان نفسه يدخل الكلية الحربية وأول لما اتخرج إتعين في جنوب سيناء ومكنتش اعرف إنه في سيناء ".

وتابعت في التقرير:" إبني في مكانة جميلة وسيرة إبني طيبة والكل بيحبه وأي حد بيكلم عنه يذكره بكل خير ".

ومن جانبها قالت زوجة شهيد :"زوجي كان بيحب شغله وكنت بقول له بناتك عايزين يشبعوا منك".

وقالت زوجة شهيد :" في يوم دخلت على أكونت زوجي على فيسبوك ولقيت صور زوجي منتشرة ومكتوب عليها إنا لله وإنا إليه راجعون وساعتها أعصابي راحت وروحي اتسحبت".

ودخلت زوجة شهيد في نوبة بكاء شديد على الهواء اثناء حديثها عن ذكرياتها مع زوجها الشهيد :" البركة راحت مع زوجي ".