عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوفت الجملة دي بحسابه بـ فيسبوك.. زوجة شهيد تنهار بالبكاء على الهواء

صدى البلد

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا به عدة لقاءات مع عدد من أسر الشهداء، في حلقة اليوم من برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

سمير فرج عن يوم الشهيد : تضحياتهم حفظت الأمن وحققت التنمية

وقالت والدة شهيد :" إبني كان نفسه يدخل الكلية الحربية وأول لما اتخرج إتعين في جنوب سيناء ومكنتش اعرف إنه في سيناء ".

وتابعت في التقرير:" إبني في مكانة جميلة وسيرة إبني طيبة والكل بيحبه وأي حد بيكلم عنه يذكره بكل خير ".

 

ومن جانبها قالت زوجة شهيد :"زوجي كان بيحب شغله وكنت بقول له بناتك عايزين يشبعوا منك".

 وقالت زوجة شهيد :" في يوم دخلت على أكونت زوجي على فيسبوك ولقيت صور زوجي منتشرة ومكتوب عليها إنا لله وإنا إليه راجعون وساعتها أعصابي راحت وروحي اتسحبت".

 ودخلت زوجة شهيد في نوبة بكاء شديد على الهواء اثناء حديثها عن ذكرياتها مع زوجها الشهيد :" البركة راحت مع زوجي ".

شهيد الشهداء يوم الشهيد اخبار التوك شو شهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

ترشيحاتنا

دعاء آخر شعبان ودخول رمضان.. أكثر من الابتهال إلى الله عز وجل

استقالة ثاني أعلى مسؤول في مفوضية الانتخابات الهندية بشكل مفاجئ

«ميلوني» تتمسك بتوصيفها «الذكوري»|صدمة في إيطاليا بسبب عدد حوادث قتـ ـل النساء|تقرير

الأهلي والتعاون.. مواجهة ثقيلة للبحث عن طريق الصدارة في الدوري السعودي

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

سلع بأسعار زمان.. كيف استعدت الحكومة لشهر رمضان؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب .. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأناقتها في الطائرة |شاهد

تراجع مبشّر لكل بيت قبل رمضان 2024 | أسعار غير متوقعة للحوم .. التفاصيل والأسباب

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

فيديو

تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

مسلسلات رمضان 2024| جريمة قتل وظهورها بالسجن ودخولها قبر.. أبرز لقطات برومو "سر إلهي"

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ