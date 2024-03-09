سمير فرج عن يوم الشهيد : تضحياتهم حفظت الأمن وحققت التنمية

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشهداء قدموا أرواحهم من أجل حفظ أمن واستقرار مصر وضحوا بحياتهم عشان إحنا نعيش".

وتابع “الشهداء هم من أعادوا الأمن والاستقرار في مصر، وتضحيات الشهداء ساهمت في تحقيق التنمية وجذب المشروعات الاستثمارية الكبرى”.

وأكمل " الاستقرار يجلب التنمية والاستثمار ونكن للشهداء كل احترام وتقدير"، مضيفا:" الرئيس السيسي قام بإنشاء صندوق لأسر الشهداء وهذا أمر لم يكن متواجدا من قبل".

ولفت سمير فرج :" الرئيس السيسي حريص على الاجتماع بأسر الشهداء كل عام في عيد الفطر وتلبية احتياجاتهم ".