تعالي اقفي جنبه.. لفتة إنسانية للسيسي مع زوجة بطل في يوم الشهيد

في لفته انسانية خلال الندوة التثقيفية الـ39 للاحتفال بيوم الشهيد طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي زوجة أحد ابطال سيناء المصابين بالصعود الي جوار زوجها على المسرح خلال القاء زوجها كلمته امام الرئيس وسردت تفاصيل اصابته .

السيسي يجبر خاطر زوجة احد ابطال سيناء

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من زوجة أحد أبطال القوات المسلحة بالوقوف بجانبه على المسرح؛ وذلك بعد إشادة زوجها بموقفها البطولي معه وعدم تخليها عنه رغم ما تعرض له من إصابة، واصفًا إاها بأنها هي بطلة قصته الحقيقية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.