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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل تعود «الأونروا» لاستئناف العمل في غزة بكامل طاقتها؟.. كاظم أبوخلف يُجيب

قطاع غزة
قطاع غزة

قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الضفة الغربية، إن هناك مؤشرات إيجابية ونحن نشكر الدول التي عدلت عن قرارها كالسويد وكندا، والدول التي لم تقطع العون والدعم المالي عن الأونروا.

وأضاف المتحدث باسم الأونروا في الضفة الغربية، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن وكالة أونروا تترجم كل ما تحصل عليه من أموال على شكل خدمات تقدمها لملايين من اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا أن الحاجة الآن إلى الأونروا في قطاع غزة أكبر؛ لتوزيع الخدمات، والتي في مقدمتها الرعاية الصحية والغذاء.

وأوضح، أن عملية التوزيع لا نستطيع أن ندعي أنها استجابة إنسانية ذات معنى أو ذات مغزى، إلا إذا توقفت الحرب ودخلت المساعدات الإنسانية لغزة، مضيفًا: "لدينا البنية التحتية للقيام بذلك ولدينا المرافق ولدينا آلاف العاملين وعشرات المراكز الصحية ولدينا قاعدة البيانات ولكن ليس لدينا وقف لإطلاق النار".

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