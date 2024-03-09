حدث مناخي غير اعتيادي لمصر.. مفاجأة مدوية عن طقس الأربعاء والخميس

تحدث الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، عن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وصلت إلى 35 درجة في الصعيد، وهذه درجة حرارة غريبة على هذا الوقت من العام".

وأضاف: "نحن مازلنا في فصل الشتاء، ومتبقي أقل أسبوعين على الموعد الفلكي لفصل الربيع"، لافتا: "متوقع وصول درجة الحرارة إلى 38 أيام الأربعاء والخميس في أقصى جنوب الصعيد".

حدث مناخي غير اعتيادي

وأشار الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل في هذا الوقت من العالم حدث مناخي غير اعتيادي لمصر.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن ما يحدث الآن هو شكل من أشكال تغير المناخ في مصر.