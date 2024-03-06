عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير من الطقس.. الصين تجدد الإنذار الأصفر وتوصي بإجراءات احترازية في المطارات

طقس الصين
طقس الصين

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة الضباب الكثيف في بعض أجزاء البلاد.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، تنبأ المركز بأن يؤثر الضباب الكثيف على أجزاء من خبي وشانشي وجيانجشي وتشجيانج وفوجيان وقوانجدونج من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء.

 

وقال إنه من المتوقع أن يتدنى مدى الرؤية إلى ما دون 200 متر في بعض المناطق المتأثرة.

 

ونصح سائقو السيارات بالتحكم في السرعة لضمان السلامة في ظروف الضباب الكثيف، بينما أوصى باتخاذ إجراءات احترازية في المطارات وعلى الطرق السريعة وفي محطات العبارات لضمان السفر الآمن.

 

ويوجد في الصين نظام إنذار من الضباب الكثيف مكون من ثلاثة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر.

إجراءات احترازية في المطار اجراءات احترازية المركز الوطني للأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى الـ3000 جنيه.. تحرك مفاجيء في أسعار الذهب اليوم بمصر

مفاجأة سارة.. انخفاض 100 جنيه في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بـ12.5 جنيه.. التموين تسمح بصرف السكر على البطاقات حتى 6 كيلو

300 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بقفزة صادمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مصطفى بكري يشن هجوما على أكاذيب الدويري: مصر أشرف ممن يحركونك

عدم مشاركة إمام عاشور في مران الأهلي الأخير .. السبب صادم

كهربا بينه وبين ربنا عمار.. إعلامي: نجم الأهلي خارج لقاء الكأس

6 أسابيع.. تفاصيل جديدة بشأن إصابة نجم الأهلي

موضوعات متعلقة

جو مثالي للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.. الأرصاد تكشف حالة طقس الأحد 7يناير

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

السعودية تعلن تعليق الدراسة في منطقتين

الطقس الآن .. سحب متوسطة تغطي المناطق الساحلية وأمطار متفرقة خلال ساعات

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة خطيرة في طقس الساعات المقبلة

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية في الصباح| تفاصيل

أخبار السيارات.. قبل انتهاء السنة.. سعر أودي A5 السيدان 2023 الجديدة.. كيفية تدفئة مقصورة السيارة في الشتاء

ترشيحاتنا

نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات وعناوين صحف القاهرة

إعلام أمريكي: الوسطاء عرضوا هدنة قصيرة بين إسرائيل وحماس كخطوة "لبناء الثقة"

بايدن يفوز في 14 ولاية ويتقدم في كاليفورنيا بانتخابات الثلاثاء الكبير

شنطة شماريخ.. أحمد سليمان يكشف حقيقة منع حقيبة من السفر ببعثة الزمالك للسعودية

وزير الخارجية الفلسطيني يصل إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الجامعة العربية

انخفاض بنسبة 20%.. شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية تعلن مفجأة سارة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم|كم مرة تزوج والد الفنانة سهام جلال؟ وهذا سبب عقدتها من الزواج

طلعت فنكوش .. حقيقة دعوة فرح جورجينا ورونالدو

إقبال تاريخي على شراء السيارات الطائرة من Alef.. لن تصدق سعرها

على بُعد أمتار.. تقنية في سيارات فولفو تنبّه السائقين للحوادث |كيف ذلك؟

فيديو

محمد رحيم يكشف كواليس أغنية "اللي بيني وبينك" بين عمرو دياب وجنات |خاص

بمقدم 28 ألف جنيه.. طرح شقق بالتقسيط على 30 سنة

ملامح تطوير نظام الثانوية العامة الجديد.. فيديو

إجازة للطلاب في شهر رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

نورا صادق

د. نورا صادق تكتب: ابنتى لا تقرأ كتبى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية .. سنوات من التمكين

هند عصام

هند عصام تكتب: لم أتعاف بعد

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هجوم دوّار النابلسي.. غزّة تخرج من التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ