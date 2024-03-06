تحذير من الطقس.. الصين تجدد الإنذار الأصفر وتوصي بإجراءات احترازية في المطارات

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، إصدار إنذار باللون الأصفر لمواجهة الضباب الكثيف في بعض أجزاء البلاد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، تنبأ المركز بأن يؤثر الضباب الكثيف على أجزاء من خبي وشانشي وجيانجشي وتشجيانج وفوجيان وقوانجدونج من مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وقال إنه من المتوقع أن يتدنى مدى الرؤية إلى ما دون 200 متر في بعض المناطق المتأثرة.

ونصح سائقو السيارات بالتحكم في السرعة لضمان السلامة في ظروف الضباب الكثيف، بينما أوصى باتخاذ إجراءات احترازية في المطارات وعلى الطرق السريعة وفي محطات العبارات لضمان السفر الآمن.

ويوجد في الصين نظام إنذار من الضباب الكثيف مكون من ثلاثة مستويات مرمزة بألوان مختلفة، حيث يمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر.