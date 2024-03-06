الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ان اليوم هناك تراجع لقيم درجات الحرارة عن، مشيرة إلى أن اليوم مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط ، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك انخفاض بمعدل 3 درجات عن أمس، حيث تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 23 درجة مئوية والتي تعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت تماما، موضحة أن الأجواء نهارا دافئة تماما على القاهرة الكبري والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن مائلة إلى مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يكون هناك إنخفاض فى قيم درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة الأماكن المفتوحة والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.