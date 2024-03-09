خبير اقتصادي يزف بشرى: الأسعار ستنخفض قريبا

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن الرئيس السيسي تحدث اليوم عن حجم التحديات والأزمات الاقتصادية التي واجهت الدولة المصرية.

وقال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي أكد تواجد حصيلة دولارية في الدولة المصرية بعد صفقة راس الحكمة وبالتالي تحركت الدولة من اجل تحرير سعر الصرف ".

وأضاف مصطفى بدرة:" الأسعار هتنزل في المستقبل لكن الأمر هياخد وقت لحين حدوث التأثير المأمول في الأسواق".

وتابع مصدطفى بدرة :" خلال شهرين من الآن سوف تتجه أسعار السلع في اتجاه نزولي ، وهناك أسواق سلع بدأت في الانخفاض مثل سوق السيارات ".

وتابع مصطفى بدرة :" الدولة تقوم بضخ السلع التموينية بأسعار مناسبة من أجل إحداث التوازن في الأسعار بالأسواق".

وأكمل مصطفى بدرة:" رغم الأزمات الاقتصادية مصر لم ترفع الدعم عن السلع ودعم رغيف الخبز مستمر كما هو وهناك زيادة في الأجور والمعاشات ".