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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس بنك مصر : انتعاش تحويلات المصريين بالخارج مجددا بعد قرارات المركزي

صدى البلد

أشاد محمد الإتربي رئيس بنك مصر  بقرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي مؤكدأ سرعة إستجابة الاقتصاد المصري والسوق  لإيجابية الخطوات مدللا على ذك بنظرة المؤسسات الدولية التي تغيرت سريعا من السلبي إلى الإيجابي وبذلك تكون قفزت خطوتين.


وأوضح الإتربى خلال مداخلة عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:" أن البنك المركزي وإدارته لديهم فكر متميز والجميع يثق فيه لكن وقت التحرك  كان مرهونا بتوافر الأدوات لدى البنك المركزي لتنفيذ أفكاره وهذا تم في أعقاب صفقة "رأس الحكمة التاريخية بجهد كبير من الحكومة حتى تم إبرامها.


وعن ابرز نتائج وإنعكاسات تلك القرارات على القطاع المصرفي كشف رئيس بنك مصر زيادة في حركة الاموال الساخنة ورغم أنها ليست الهدف الأفضل ولا المنشود لكنها مؤشر على عودة الثقة في حد ذاتها.

تحويلات المصريين


ولفت إلى أن هناك حركة جديدة في تحويلات المصريين في الخارج والتي إنتعشت مجددا.

الإعلامية لميس الحديدي الإقتصاد المصرى البنك المركزي الحكومة القطاع المصرفي المؤسسات الدولية

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