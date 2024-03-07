نائب رئيس بنك مصر سابقا: نهاية 2024 تشهد ارتفاعا في التصنيف الائتماني

قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن قرارات البنك المركزي المصري جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الدولار الفترة المقبلة، وأن نعود لمرحلة توازن، لافتة إلى أنها تتوقع أن تكون نهاية سنة 2024 بداية لارتفاع تصنيف مصر الائتماني.



وأضافت "الدماطي" خلال لقائها ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن قرارات التي اتخذها البنك المركزي أمس كانت في غاية الأهمية، لعدة أسباب، وأهمها توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، منوهة بأن الفترة الأخيرة شهدة تلاعب كبير في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.



وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا فى السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات.



وأوضحت أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي وأوضحت أن بعد هذا الإجراء سيصبح للجنيه المصري قيمة.