عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس بنك مصر سابقا: نهاية 2024 تشهد ارتفاعا في التصنيف الائتماني

سهر الدماطي
سهر الدماطي

قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن قرارات البنك المركزي المصري جاءت منقذة ومبشرة جدا للمرحلة المقبلة، متوقعة أن تنخفض أسعار الدولار الفترة المقبلة، وأن نعود لمرحلة توازن، لافتة إلى أنها تتوقع أن تكون نهاية سنة 2024 بداية لارتفاع تصنيف مصر الائتماني.

txt

سهر الدماطي: التضخم من أصعب المشكلات أمام الدولة.. فيديو

txt

خبير اقتصادي: الإفراج عن السلع من الموانئ يحارب التضخم.. فيديو


وأضافت "الدماطي" خلال لقائها ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن قرارات التي اتخذها البنك المركزي أمس كانت في غاية الأهمية، لعدة أسباب، وأهمها توحيد سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، منوهة بأن الفترة الأخيرة شهدة تلاعب كبير في الأسعار بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.


وأشارت إلى أن المرونة مهمة جدا فى السوق لأنها تعمل على زيادة حجم المشروعات والاستثمارات والثقة للمستثمر، مضيفة أن وجود أكثر من سعر وسوق يشكل حالة من عدم الثقة للمستثمر ويؤثر بشكل سلبي داخل سوق الاستثمارات.


وأوضحت أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي وأوضحت أن بعد هذا الإجراء سيصبح للجنيه المصري قيمة.

سهر الدماطى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

 شعبة الدواجن: الفراخ هتنزل لـ 40 جنيها في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج اللواء ركن صدام خليفة حفتر

الغرف التجارية: الفترة المقبلة تشهد انخفاض أسعار السلع

اللحظة الأخيرة.. مدير المخابرات الأمريكية يصل المنطقة للتوصل إلى هدنة قبل رمضان

متحدث الوزراء: نعكف على دراسة فرص استثمارية جديدة.. وعن رأس جميلة: تكهنات

بعد قرارات البنك المركزي.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

في أول ظهور بعد الإصابة.. صلاح يسجل هدفا في سبارتا براغ والـVAR يلغيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتفكرهم بني آدمين.. ظهور مخلوقات فضائية تثير السوشيال ميديا |صور

طبيب يحذر من مرض يؤدي إلى اضطرابات النوم

بوضعيات مثيرة للجدل.. زينة تخطف الأنظار في دبي

بتحب الكسل والأنتخة .. أكثر الأبراج حبا للراحة والاسترخاء

فيديو

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ