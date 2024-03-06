صندوق النقد: صفقة رأس الحكمة ساهمت في تخفيف الضغوط على مصر

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن صفقة رأس الحكمة ساهمت في تخفيف الضغوط على مصر.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء وإتمام المراجعتين الأولى والثانية ،وهو ما أدي لارتفاع حزمة مساعدات صندوق النقد لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي، عن تقديم حزمة تمويل لمصر بقيمة 8 مليارات دولار ارتفاعا من 3 مليارات دولار.

ولفت صندوق النقد الدولي، إلى أن الحزمة التمويلية للصندوق تهدف إلى الحفاظ على الاستدامة ومنظومة سعر الصرف.

ورحب صندوق النقد الدولي، بخطوة البنك المركزي المصري الأخيرة برفع سعر الفائدة لـ 6 %.

وأكد صندوق النقد الدولي، أن السلطات المصرية أبدت التزامها بالعمل على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح صندوق النقد، أن الاتجاه المتسارع نحو الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول في مصر من الخطوات الإيجابية.